Музей архитектуры им. Щусева решил оставить открытыми постоянные экспозиции

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Постоянные экспозиции Государственного музея архитектуры им. Щусева, ранее объявившего о закрытии с 13 ноября, будут доступны для посещения после 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба музея в среду.

Накануне в музее архитектуры сообщили ТАСС, что музей закроется для посетителей с 13 ноября из-за ограничений, введенных мэрией столицы. Министерство культуры РФ утром в среду опубликовало приказ, согласно которому федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить проведение выставок и групповых экскурсий, однако постоянные экспозиции решено оставить доступными для посещения.

"Постоянные экспозиции Музея ("Калязин. Фрески затопленного монастыря", "Модель Большого Кремлевского дворца", "Барельефы Триумфальной арки Осипа Бове") будут открыты для посещения без экскурсионного сопровождения. Билеты можно приобрести в кассе музея", - говорится в сообщении. Онлайн-лекторий, посвященный истории русской и зарубежной архитектуры, продолжит работу.

При этом музей приостанавливает проведение новых временных выставок и экскурсионную деятельность. Выставка "Nikita Makarov: in propria persona", которая должна была открыться 21 ноября, и проект "Профессия - реставратор. Мастерские Музея архитектуры им. А. В. Щусева", открытие которого было запланировано на 18 декабря, переносятся на 2021 год. Новые даты будут объявлены дополнительно. Также с 13 ноября временно закроются открытые мастерские и детский центр.

В пресс-службе добавили, что приостановлены экскурсии и мастер-классы в доме Мельникова. Экспериментальный жилой дом-мастерская в Кривоарбатском переулке является одним из самых известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями, уникальной художественной формой. В 2014 году дом получил статус объекта культурного наследия федерального значения.