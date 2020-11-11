Депутаты Мосгордумы одобрили законопроект о новых мерах поддержки детей войны

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы приняли законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки москвичей, относящихся к категории "дети войны", который ранее был внесен в думу фракцией "Единая Россия". Об этом в среду сообщил в ходе пленарного заседания столичного парламента председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Документом вводится новая льготная категория "дети войны", в которую предлагается включить москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. <…> Голосование завершено, решение принято. Законопроект поддержан большинством голосом", - сказал Шапошников.

В голосовании по законопроекту в первом чтении документ поддержали 32 депутата, воздержались двое - Дарья Беседина (фракция "Яблоко") и Андрей Медведев (независимый депутат), проголосовал против Леонид Зюганов (замруководителя фракции КПРФ). Законопроект был принят во втором чтении при поддержке уже 41 депутата.

Как уточнила в ходе заседания председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, изменения планируется внести в уже имеющийся закон города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы". Для детей войны устанавливается ежемесячная городская денежная выплата за счет средств бюджета Москвы, размер которой будет определяться в соответствии с законом о бюджете столицы на соответствующий год и плановый период и нормативными правовыми актами правительства Москвы.

Гусева отметила, что также законопроектом устанавливаются льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание, на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.

"Также законопроектом предусматриваются юридические и технические изменения, направленные на исключение устаревших норм, принятых на дату принятия - ноябрь 2004 года. Датой вступления законопроекта в силу предлагается определить 1 января 2021 года. Принятие указанного закона города Москвы позволит повысить уровень социальной защищенности жителей города Москвы, отнесенных к категории "дети войны", путем закрепления за ними права на получение ежемесячной городской денежной выплаты и всех социальных льгот", - добавила Гусева.

Обоснование законопроекта

Шапошников прокомментировал ТАСС, что в прошлом году по предложению фракции "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" столичным парламентом была принята поправка к закону о столичном бюджете, согласно которой москвичи, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, не относящиеся к иным льготным категориям, уже начали получать ежемесячные денежные выплаты.

"Сейчас мы предложили еще и четко прописать всю необходимую юридическую базу для оказания детям войны полноценной социальной поддержки в денежной и натуральной форме, законопроект определяет исчерпывающий перечень немонетизированных льгот, предусмотренных для новой льготной категории", - сказал Шапошников.

Спикер Мосгордумы добавил, что предлагаемые изменения будут внесены в городской закон № 70, который негласно называют "социальным кодексом Москвы". По его словам, данный законопроект направлен на социальную поддержку жителей столицы, детство которых пришлось на период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

"Впервые предусмотрено финансовое обеспечение и закреплено обязательство столичного бюджета ежегодно выделять необходимые средства. Кроме того, летом в Конституцию РФ была внесена поправка, согласно которой гражданам гарантируется индексация социальных пособий и выплат. Внесение в закон города Москвы обязанности города по денежной выплате детям войны, таким образом, автоматически предполагает обязанность по ее регулярной индексации", - заключил Шапошников.

Законопроект КПРФ

Кроме того, на пленарном заседании в среду не прошел первое чтение другой законопроект о детях войны, внесенный фракцией КПРФ. Как сообщил в ходе заседания руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, внесенный в думу законопроект предлагает установить доплату 1 584 рубля в месяц всем, кто родился с сентября 1927 года по сентябрь 1945 года. Но данную выплату планируется предоставлять лицам, которые не имеют правовых оснований для получения иных дополнительных мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством или законодательством Москвы.

"Фракция КПРФ неоднократно (в 2012, 2014 и 2017 годах - прим. ТАСС) вносила на рассмотрение столичного парламента законопроект о детях войны, дважды его отклонили депутаты большинством голосов. <…> Документ разработан с целью повышения уровня жизни и социально-экономического положения граждан РФ, переживших тяготы и лишения военного времени в период Великой Отечественной и Второй мировой войн", - сказал Зубрилин.

Согласно заключению государственно-правового управления аппарата, представленный законопроект имеет ряд замечаний. В частности, документ предусматривает право общественных объединений и иных негосударственных организаций вносить предложения по совершенствованию обеспечения прав детей войны. При этом в законопроекте указывается, что реализация данного права должна осуществляться в порядке, предусмотренном законом Москвы о гражданской законодательной инициативе в столице.

Как пояснили в управлении, указанная норма не учитывает, что, на основании статьи федерального закона № 59-ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан РФ, граждане имеют право направлять коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам. Согласно статье федерального закона № 59-ФЗ предложение является разновидностью обращения гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. В свою очередь, право на реализацию гражданской законодательной инициативы принадлежит не общественным объединениям, а жителям Москвы.

"Таким образом, предписания законопроекта не согласуются с нормами федерального закона № 59-ФЗ и закона города Москвы № 64. Кроме того, формулировки законопроекта носят неопределенный характер и не позволяют обеспечить последовательное применение правовых предписаний. Таким образом, текст законопроекта не соответствует юридической технике и не отвечает требованиям закона о правовых актах Москвы", - заключили в управлении.

Как отметила в ходе заседания член комиссии МГД по экологической политике Ольга Мельникова, в законопроекте "О детях войны", внесенном КПРФ, в отношении граждан, которым предлагаются выплаты, применена характеристика "нуждающиеся", что исключает получение данных выплат всеми гражданами, родившимися в определенный период.