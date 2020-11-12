Более 2,5 тыс. КТ провели в резервных госпиталях в Москве для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. исследований проведено за месяц работы в четырех резервных госпиталях для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве. По своим возможностям резервные госпитали ничем не отличаются от многопрофильных стационаров, в общей сложности на территории данных центров одновременно могут проходить лечение более 6 тыс. человек, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Более 2,5 тыс. исследований проведено за месяц работы в резервных госпиталях для пациентов с коронавирусной инфекцией, оборудованных в выставочном комплексе "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское", АТЦ "Москва" и на ВДНХ. Для обеспечения максимальной оперативности их проведения используется уникальный по своим возможностям передвижной компьютерный томограф системы AIRO", - сказали в пресс-службе.

Благодаря оснащению всем необходимым оборудованием высокотехнологичные обследования там проводят прямо на месте, что позволяет врачам максимально быстро оценивать состояние больного и повышает эффективность дальнейшего лечения. После проведения КТ снимки загружаются в Единую радиологическую информационную систему (ЕРИС), описываются специалистами-рентгенологами, а затем информация попадает в электронную медицинскую карту пациента и становится доступна в Единой информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

"По своим возможностям резервные госпитали ничем не отличаются от многопрофильных стационаров. Каждый из них является филиалом ведущих столичных клиник - больницы им. Ф.И. Иноземцева, больницы №67 им Л.А. Ворохобова, больницы №24 и больницы им. С.С. Юдина - оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Здесь работают специалисты, обладающие богатым практическим опытом борьбы с этим заболеванием, обеспечены все условия для диагностики и лечения, а также созданы максимально комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала", - добавили в департаменте.

Как сообщили в пресс-службе, госпитали оборудованы кислородными станциями с системой подачи медицинских газов, при этом индивидуальный клапан подачи есть у каждой койки, вне зависимости от тяжести состояния пациента. В общей сложности на территории этих четырех центров одновременно могут проходить лечение более 6 тыс. человек, в том числе 159 - в палатах интенсивной терапии.

Резервные госпитали - это полноценные инфекционные клиники, они соответствуют самым современным требованиям и оснащены всем необходимым оборудованием - передвижными рентген-аппаратами, мобильными компьютерными томографами, которые позволяют провести необходимую лучевую диагностику, заключили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.