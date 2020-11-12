"Техноград" проведет бесплатный курс для предпринимателей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" проведет бесплатное онлайн-обучение для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает портал mos.ru.

"Техноград" проведет бесплатный онлайн-курс по развитию soft-навыков для карьеры в бизнесе с 15 по 29 ноября. Участники научатся взаимодействовать в команде, достигать поставленных целей и вести переговоры. Эксперты объяснят, какие навыки нужны для эффективного управления личными знаниями и что позволит увеличить эффективность проекта, помогут всем желающим освоить профайлинг - прогнозирование поведения собеседника. По итогам обучения каждый участник получит сертификат. Прием заявок уже начался", - рассказали на портале.

"Техноград" - инновационный образовательный комплекс, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Центр развития карьеры - одно из направлений его работы. Проект курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.