В Москве увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус в поликлиниках Москвы увеличили более чем на тысячу. Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эпидобстановка в столице остается напряженной: ежедневно в Москве выявляют несколько тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Чтобы обеспечить жителей города доступной и удобной диагностикой, мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19. Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на 1 тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы", - рассказала Ракова.

Она добавила, что таким образом во взрослой сети число ежедневно доступных слотов составит 4860, в детской - 1170. Общий объем превысит 6 тысяч.

Взрослые москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Также сдать ПЦР-тест могут дети - для них открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте жителя на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в течение трех дней с момента сдачи анализа.

В Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ и у пациентов с пневмонией. Также тестирование на коронавирус является обязательным условием для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.