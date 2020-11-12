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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 3 959

Всего количество вылечившихся увеличилось до 354 705

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 3 959 пациентов, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 959 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 354 705", - сказала она.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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