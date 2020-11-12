В Москве запустили новую версию приложения "Электронный дом"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. В Москве 12 ноября запустили обновленную версию проекта "Электронный дом". Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Теперь жители [Москвы] могут принять решение о проведении общих собраний собственников на платформе "Электронный дом" без предварительного одобрения на очном собрании", - написал мэр. По его словам, многие горожане готовы использовать в управлении домом современные технологии, непреодолимым барьером оставалось до мая лишь проведение очного собрания - тогда Госдума приняла соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

Собянин также отметил, что собственники квартир в домах, которые включены в план капремонта на 2022 год, могут провести в электронном виде общее собрание с помощью платформы "Электронный дом". Мэр добавил, что всем жителям столицы будет доступно проведение онлайн-собраний собственников в 2021 году. Правила проведения собраний, по его словам, меняются: раньше голосование длилось фиксированные пять дней, а сейчас можно выбрать срок от недели до 60 дней.

Пилотный проект "Электронный дом" был запущен в Москве в 2018 году.