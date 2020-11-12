Более 29 тыс. человек посетили ЗАГСы Москвы после перехода на особый режим работы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Услуги столичных отделов ЗАГС с 12 октября получили более 29 тыс. заявителей, было выдано более 11,5 тыс. повторных свидетельств, справок, извещений и других документов. Сейчас специалисты ЗАГСа ведут прием посетителей только по предварительной записи, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Сотрудники ЗАГС записали на прием более 29 тыс. человек за последний месяц без учета гостей на регистрациях брака. Около 55% молодоженов подали заявление на регистрацию брака в электронном виде. Количество посетителей в отделах ЗАГС сократилось благодаря тому, что ежедневно сотрудники консультируют заявителей по телефонам. Это делают в том числе и те 30%, которые были переведены на удаленный режим работы", - приводятся слова и. о. начальника Управления ЗАГС Светланы Уханевой.

Она добавила, что за первый месяц в новом режиме в московских загсах зарегистрировали более 9 тыс. актовых записей и совершили около 30 тыс. юридически значимых действий. Это больше, чем количество человек, которые посетили отделы ЗАГС.

Пресс-служба отметила, что через Единый портал госуслуг можно подать электронное заявление о заключении и расторжении брака и усыновлении детей. За последний месяц количество заявителей, которые воспользовались электронной услугой подачи заявления на регистрацию брака, возросло на 20%. Всего онлайн было подано около 2,5 тыс. заявлений, что составило около 55% от всех заявлений.

Записаться на прием можно по телефону единой справочной службы города Москвы +7 (495) 777-77-77.