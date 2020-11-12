Фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина" разместит музей в усадьбе Бобринских в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Усадьбе Бобринских в Москве, которая является памятником истории и культуры народов Российской Федерации, предстоит реставрация, после чего Фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина" разместит в ней научно-просветительский музейно-выставочный комплекс, сообщили в четверг в пресс-службе Главгосэкспертизы.

"В 2016 году было выдано положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции. Однако после начала работ в результате натурных вскрытий выяснилось, что расположение несущих конструктивных элементов отличается от ранее предполагаемых. Поскольку усадьба Бобринских общей площадью 6725,5 кв. м признана памятником истории и культуры народов РФ, ее реконструкция будет проводиться в режиме реставрации. После проведения реставрации Фонд "Президентский центр Б.Н. Ельцина" разместит в усадьбе научно-просветительский музейно-выставочный комплекс", - говорится в сообщении.

Финансирование работ планируется производить с привлечением средств федерального бюджета.

Усадьба Бобринских - главный дом, каретный сарай, восточный и западный флигели, ограда с воротами, а также скульптуры Елены и Париса на парадном дворе - внесена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Главное здание усадьбы - одно из немногих в Москве, сохранившее первоначальную планировку: сохранена парадная лестница, колоннада вестибюля, залы парадной анфилады второго этажа, ампирные живописные плафоны и лепные карнизы.

После революции владелец усадьбы из рода Бобринских, граф Алексей Алексеевич, знаменитый этнограф, исследователь Центральной Азии, эмигрировал в Италию, а в усадьбе разместили общеобразовательную школу, позже в здании размещались различные учреждения и государственные организации. Последние комплексные реконструкционные и реставрационные работы проводились в усадьбе в 1965-1967 годах, в 2013 году были выполнены противоаварийные работы по устройству свайных фундаментов.