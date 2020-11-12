Власти Москвы рассказали о порядке проведения новогодних корпоративов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Организации в Москве могут проводить новогодние корпоративы, но с соблюдением противоэпидемических мер: число гостей не должно превышать 50, а сами мероприятия должны заканчиваться не позднее 23:00. Об этом заявил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Работодатели могут организовывать и проводить корпоративные мероприятия с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: не более 50 гостей, соблюдение социальной дистанции, а также завершение мероприятия не позднее 23:00. Эти требования относятся не только к мероприятиям в ресторанах, но и в самих помещениях организаций. Если нарушений данных санэпидмер не будет, то и сами организации штрафов не получат", - сказал Немерюк.

В столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом ранее сообщали, что заведения, где проводятся корпоративы, и участники таких мероприятий могут быть оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 13 ноября до 15 января рестораны, кафе и ночные развлекательные заведения не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Кроме того, всем организациям, чья работа связана с очным присутствием людей, рекомендовано использовать систему регистрации посетителей и сотрудников.