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Пандемия COVID-19
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Собянин надеется, что вводить дополнительные ограничения в Москве не придется

Мэр также отметил, что ограничение времени работы кафе и ресторанов в Москве - компромисс, который позволит избежать закрытия всей отрасли

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Власти столицы надеются, что не потребуется вводить дополнительные ограничительные меры в городе из-за коронавируса. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Мы по количеству выявленных больных уже сравнялись с тем, что было весной. Вы видите, что жесткость ограничений и объем ограничений на порядок ниже, чем были весной. Сегодня выстроена другая система работы с госпиталями, мы держим максимально ситуацию под контролем и вводим минимальные ограничения. Надеюсь, что других решений не потребуется но все будет зависеть от ситуации", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что ограничение времени работы кафе и ресторанов в Москве - компромисс, который позволит избежать закрытия всей отрасли. 

"Закрытие в дневное время всего общепита означает совершенно другой порог, другой режим работы. По сути, мы тогда полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес, нанесем громадный для них ущерб <...> Поэтому такое решение принято (о запрете работы ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00 - прим. ТАСС), оно компромиссное. В целом все рестораны и кафе продолжают работать, но работать именно как заведения общепита, а не как развлекательные заведения или ночные клубы", - сказал он.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 491 542 случая заражения, из них 5 997 за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек, умерли 7 573.

В новость были внесены изменения (13:54 мск) — добавлены подробности по тексту.

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