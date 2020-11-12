Малый театр во второй раз заменил спектакль 13 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Малый театр во второй раз заменил спектакль на Основной сцене, назначенный на 13 ноября, из-за заболевших коронавирусом артистов. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор театра Тамара Михайлова.

"Тяжело, когда за день приходится три названия менять, потому что выясняется - один заболел, второй заболел, плюс еще других артистов сажают на карантин. Вот у нас на завтра, допустим, уже третье название будет стоять, именно из-за болезни артистов. Должен был быть спектакль "Игроки", потом решили, что будет "Большая тройка". Потом выяснилось, что заболел Подгородинский (из "Игроков"), в "Тройке" заболел Афанасьев. Будем играть завтра <...> "Рождество в доме Купьелло", - сказала Михайлова.

Также произошла замена спектакля на 13 ноября и на Малой сцене на Ордынке - вместо "День на день не приходится" там покажут "Перечитывая Чехова", в котором участвуют заслуженный артист России Юрий Ильин, народный артист России Александр Вершинин, заслуженная артистка России Татьяна Короткова и другие. В спектакле "Рождество в доме Купьелло" в главных ролях - народный артист России Василий Бочкарёв и народная артистка России Евгения Глушенко. В театре уточняют, что ранее приобретенные билеты действительны для посещения этих спектаклей.