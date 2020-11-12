Треть животных из тематического поезда "Хвосты и лапки" нашли в Москве новый дом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 20 собак и кошек нашли свой дом благодаря запуску тематического поезда "Хвосты и лапки", который начал курсировать в столичном метрополитене с 3 ноября. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.

"Наш поезд "Хвосты и лапки" ходит в метро всего неделю, а уже треть животных, представленных в вагонах, успели найти дом. Спасибо вам! Сегодня стикер "Уже дома" появился на 21 фотографии счастливчиков. А всего из поезда наши пассажиры забрали 22 питомцев (пес Хард уехал домой еще накануне запуска состава)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый дом нашли десять собак и двенадцать кошек.

В ближайшее время в поезде появятся новые фотографии бездомных животных. "Надеемся, что с вашей помощью наш поезд обязательно привезет домой всех своих хвостатых пассажиров", - отмечается в материале.

3 ноября в московском метро появился тематический поезд "Хвосты и лапки". Внутри вагонов поезда было размещено 72 фотографии собак и кошек, которые ищут дом.