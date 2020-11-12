К системе QR-кодов в Москве подключились 5,5 тыс. мест

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 5,5 тыс. мест в Москве подключились к системе регистрации посетителей, сообщил ТАСС в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, городской возглавляющий департамент торговли и услуг.

"К системе чекинов присоединились 2 922 организации, всего в Москве 5,5 тыс. точек с QR-кодами - мест, где посетителей информируют о возможных пересечениях с зараженными коронавирусом. В топ-3 организаций по количеству таких точек с QR-кодами входят McDonalds, "Бургер Рус" и "Теремок-Инвест", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что с 19 октября по 12 ноября пользователи системы зарегистрировались 1,5 млн раз, ежедневно заведения с QR-кодами посещают около 60 тыс. человек.

Система чекинов была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября, с 5 ноября она была распространена в зданиях правительства столицы, а с 12-го - во всех городских префектурах и управах. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.