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Московский зоопарк закрывает павильоны и снижает цены на билеты с 13 ноября

Стоимость посещения для взрослого составит 600 рублей вместо 800, дети до 18 лет смогут посетить зоосад бесплатно

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Павильоны Московского зоопарка будут закрыты с 13 ноября из-за новых ограничительных мер в столице. Кроме этого, будут снижены цены на входные билеты, сообщили в четверг в пресс-службе зоопарка.

"Друзья! В связи с распоряжением мэра Москвы и новыми ограничениями с 13 ноября мы временно закрываем павильоны Московского зоопарка. Эта мера действительно необходима для вашей безопасности. Риски распространения коронавируса сведутся к минимуму, что позволит нам оставить зоопарк открытым для посетителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет снижена цена билета: стоимость посещения для взрослого составит 600 рублей вместо 800, дети до 18 лет смогут посетить зоопарк бесплатно. С информацией по другим льготным категориям можно ознакомиться на сайте зоопарка.

Ранее власти Москвы с 13 ноября ввели новые ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса, которые будут действовать до 15 января 2021 года включительно. В частности, с 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы и другие развлекательные заведения. При этом доставка еды остается круглосуточной. Новые ограничения будут распространяться и на новогоднюю ночь, в которую не будут проводиться крупные культурно-массовые мероприятия.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 491 542 случая заражения, из них 5 997 за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек, умерли 7 573.

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