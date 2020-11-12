Выставка "Я, Энди Уорхол" в Москве приостанавливает работу с 13 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Работа выставки "Я, Энди Уорхол", проходящей с 25 сентября в зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки, приостанавливается с 13 ноября на неопределенный срок. Об этом сообщают в четверг организаторы выставки.

"Масштабная выставка работ Энди Уорхола, посвященная творчеству художника, приостанавливает свою работу 13 ноября на неопределенный срок в соответствии с приказом департамента культуры города Москвы от 11 ноября 2020 года <...>. Продажа билетов на мероприятие приостановлена. Посетители, купившие билеты на даты после 13 ноября включительно, смогут оформить возврат денежных средств онлайн", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавляют, что о дальнейшем графике работы выставки будет объявлено дополнительно на официальных ресурсах проекта.

Выставка "Я, Энди Уорхол" объединила более 200 работ пионера поп-арта, среди которых иллюстрации, обложки журналов и пластинок, рисунки, кинофильмы "Пробы" и "Эмпайр", работы известных фотографов из близкого круга художника, а также ставшие хрестоматийными полные портфолио "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао" и другие. Также в экспозиции работы "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий" и портреты Ленина. Специально к выставке в зале Союза художников воссоздали "Фабрику" - арт-студию Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшую с 1962 года.

Куратором выставки выступил Джанни Меркурио, специалист по современному искусству. Ранее он курировал музейные выставки Энди Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сигала, Роя Лихтенштейна и других художников. Организатором выставки выступает АНО "Площадь Искусств" совместно с Союзом художников России и в сотрудничестве с The Andy Warhol Museum и The Andy Warhol Foundation.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти".