Дом музыки и зал "Зарядье" вводят обязательную регистрацию зрителей по QR-кодам

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московский международный Дом музыки (ММДМ) с 13 ноября вводит QR-коды для регистрации зрителей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ММДМ.

"Мы вводим систему электронной регистрации при помощи QR-кодов. Все предписанные меры по предотвращению распространения вируса в залах Дома музыки будут по-прежнему соблюдаться с особой тщательностью", - подчеркнул генеральный директор Дома музыки Сергей Тимощук.

Требование по заполняемости зала не выше 25% также будет соблюдено. "Я хочу принести извинения всем нашим зрителям за то, что в ближайшие месяцы мы не сможем провести мероприятия в запланированном объеме. Все же самое главное сейчас - это здоровье людей", - отметил гендиректор ММДМ. Согласно афише, в Доме музыки уже перенесен ряд концертов, включая выступление пианиста Дениса Мажукова. В ММДМ не исключили, что и другие мероприятия, на которые уже продано более 25% зрительных мест, придется переносить или отменять.

Администрация московского зала "Зарядье" также уведомила гостей о вступлении в силу новых ограничений. "Пожалуйста, обратите внимание на рекомендации прохода в театры и концертные залы Москвы. С пятницы для посещения Зала Зарядья рекомендовано проходить регистрацию", - говорится в публикации на странице зала в Facebook.

Накануне департамент культуры Москвы издал приказ, согласно которому музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры в столице рекомендовано ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей и последующего их информирования о возможном контакте с заболевшим коронавирусом. Кроме того, театры, концертные залы и кинотеатры в Москве обязали продавать не более 25% билетов на одно мероприятие в период с 13 ноября до 15 января включительно. При реализации билетов в объеме более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий учреждения должны принять меры, предусмотренные постановлением правительства РФ № 442 об особенностях отмены, замены либо переноса мероприятий в условиях действующего в Москве режима повышенной готовности.