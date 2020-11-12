Московский зоопарк снизит цены на билеты с 13 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Павильоны Московского зоопарка будут закрыты с 13 ноября из-за новых ограничительных мер в столице. Кроме этого, будут снижены цены на входные билеты, сообщили в четверг в пресс-службе зоопарка.

"Друзья! В связи с распоряжением мэра Москвы и новыми ограничениями с 13 ноября мы временно закрываем павильоны Московского зоопарка. Эта мера действительно необходима для вашей безопасности. Риски распространения коронавируса сведутся к минимуму, что позволит нам оставить зоопарк открытым для посетителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет снижена цена билета: стоимость посещения для взрослого составит 600 рублей вместо 800, дети до 18 лет смогут посетить зоопарк бесплатно. С информацией по другим льготным категориям можно ознакомиться на сайте зоопарка.

Основанный в 1864 году Московский зоопарк является одним из старейших в Европе и входит в десятку самых посещаемых зоопарков мира (до 3,8 млн человек в год).

Сейчас в Московском зоопарке содержится более 8 тыс. животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA, EAZA), Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.

Ранее власти Москвы с 13 ноября ввели новые ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса, которые будут действовать до 15 января 2021 года включительно. В частности, с 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы и другие развлекательные заведения. При этом доставка еды остается круглосуточной. Новые ограничения будут распространяться и на новогоднюю ночь, в которую не будут проводиться крупные культурно-массовые мероприятия.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 491 542 случая заражения, из них 5 997 за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек, умерли 7 573.