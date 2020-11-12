Галереи Москвы обратились к властям города с просьбой разрешить им продолжить работу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Представители московских галерей и выставочных пространств написали письмо в адрес столичных властей с просьбой разрешить продолжить работу, так как введение новых ограничений может привести к глубокому кризису на арт-рынке. Письмо подписали порядка 60 представителей организаций, сообщила ТАСС в четверг инициатор обращения, основательница арт-пространства Cube.Moscow Елена Белоногова.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса, введя в городе дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. В частности, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти".

"После выхода указа поступило большое количество обращений от галерей с просьбой дать разъяснения по поводу дальнейшей работы. Так как пункт 8.2 указа мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. №107-УМ можно трактовать по-разному, и галереями он трактуется по-разному, нет четкого понимания по формату дальнейшей работы. Именно это и было предпосылкой к тому, чтобы создать это письмо. Мы просим разъяснить этот пункт, а также позволить галереям, выставочным пространствам продолжить свою работу. Чтобы креативная индустрия, и мы как ее представители, не оказалась в таком положении, из которого невозможно выбраться", - сказала Белоногова.

Собеседница агентства уточнила, что обращение было зарегистрировано и направлено властям Москвы в четверг. Его поддержали многие представители арт-рынка. "Сейчас в списке, который мы подали, около 60 представителей. Это представители и члены Ассоциации галерей, сами галереи, другие частные организации. Нас поддержал президент Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров Василий Бычков. И, несмотря на то, что письмо и список поддержавших его уже отправлены, к нам продолжают присоединяться участники арт-рынка", - отметила она.

Белоногова добавила, что многие галереи уже закрылись из-за кризиса после весеннего локдауна. Ранее в список пострадавших отраслей была включена деятельность, соответствующая коду ОКВЭД 90 "Культура, организация досуга и развлечения", но деятельность галерей не подпадает под этот код, а значит, в список пострадавших отраслей не вошла. По словам Белоноговой, новые ограничения могут привести к волне разорений и к плачевному положению на арт-рынке в целом.

Арт-рынок под угрозой

Белоногова отметила, что большинство сотрудников галерей работают удаленно, а в галерее, выставочном зале или шоу-руме находится один представитель и единичные клиенты. "Это необходимо, так как для принятия решения о приобретении произведений искусства люди хотят видеть оригиналы", - добавила Белоногова.

Помимо прочего, галереи создают большое количество рабочих мест. "Помимо штатных сотрудников, это и фрилансеры, и привлечение сопутствующих организаций, которые обслуживают арт-проекты, и так далее. В этом секторе занято очень много людей. И мы пытаемся сохранить рабочие места, а для этого нам, конечно, необходимо работать", - сказала собеседница агентства.

Член правления недавно созданной Ассоциации галерей (АГА), объединяющей уже 14 институций, основательница центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко считает, что галереи попали в очень непростую ситуацию. По ее словам, официально они не подпадают под определение "культурная институция", но без показа самих произведений развиваться не смогут.

"Конечно же, основная деятельность - это торговля произведениями искусства, но в пространствах выставок. При этом галереи с самого начала ограничительных мер, конечно же, соблюдают и все предписания, и ограничения по количеству единовременного нахождения людей в одном пространстве, галереям это обеспечить гораздо проще, чем другим учреждениям", - отметила она.

И Троценко, и Белоногова отмечают, что галереи и выставочные пространства - одни из наиболее безопасных мест в городе. Там соблюдаются все необходимые санитарные требования и гораздо проще соблюдать режим социального дистанцирования, в отличие от многих других площадок. Тем более формат работы галерей позволяет регулировать потоки не только в пространстве, но и по времени за счет сеансов.

"С одной стороны, мы предполагаем, что галереи могли бы продолжить деятельность как торговые площадки. Но нельзя говорить о торговле без возможности видеть произведения искусства, которые выставлены. То есть де-факто это выставка, но де-юре это продажа, и тут возникает противоречие", - заключила Троценко.