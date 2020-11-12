Более 300 тыс. исследований провели в КТ-центрах Москвы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. томографических исследований провели в столичных КТ-центрах с начала их работы, сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Благодаря организации амбулаторных КТ-центров Москва смогла обеспечить быструю и доступную диагностику пациентам с подозрением на COVID-19. Высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение, и таким образом избежать тяжелых случаев и снизить нагрузку на стационары. За все время работы в КТ-центрах провели более 300 тысяч КТ-исследований. Сейчас в Москве работают 22 КТ-центра", - говорится в сообщении.

В штабе также напомнили, что Минздрав России рекомендовал регионам создать амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Столичные амбулаторные КТ-центры были созданы в апреле на базе поликлиник, имеющих кабинеты компьютерной томографии. Они работают в круглосуточном режиме. "Способ достаточно точный, а результат его готов через 15 минут. Чувствительность компьютерной томографии составляет 92-97%", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, помимо консультации терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.