Музей "Гараж" приостановил Триеннале

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж", расположенный в столичном Парке Горького, с 13 ноября приостанавливает выставочную деятельность, но будет проводить кинопоказы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в четверг.

"С завтрашнего дня мы, как и многие московские музеи, приостанавливаем выставочную деятельность, поэтому сегодня мы продлеваем работу 2-й Триеннале российского современного искусства до полуночи. С 13 ноября Триеннале будет закрыта для посещения, но кафе и книжный магазин музея продолжат работу, как и кинопоказы в лектории музея", - рассказали в пресс-службе.

Вторая Триеннале российского современного искусства "Красивая ночь всех людей", объединившая 75 художников, открылась в "Гараже" 11 сентября. Завершить ее планировалось 17 января. Кураторами проекта выстпили Анастасия Митюшина и Валентин Дьяконов. Нынешняя триеннале построена на принципе рекомендаций. Рядом с каждой работой указано не только имя автора, но и имя того, кто его порекомендовал, и отношения между ними - учитель, ученик, родитель, ребенок, друг и так далее. Второе условие - рекомендующий должен был что-то сделать для рекомендуемого и его участия в выставке - написать текст, взять интервью, помочь с производством работы или ее выбором.

Более 80% представленных произведений созданы специально к триеннале. Среди участников - Владимир Абих, Александр Агафонов, Шамиль Ахмед, Алиса Горшенина (alice hualice), Ася Заславская, Анна Котомина, Иван Горшков, ::vtol::, Евгения Суслова, Владимир Логутов, Юлия Кожемяко и другие.

Музей, основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В разное время в "Гараже" проходили выставки Марка Ротко, Марины Абрамович, Такаси Мураками, Виктора Пивоварова и других художников. В мае 2014 года центр современной культуры "Гараж" сменил имя на музей современного искусства "Гараж", что отражает главную цель сооснователей музея - знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства. В июне 2015 года "Гараж" переехал в свое первое постоянное здание на территории Парка Горького.