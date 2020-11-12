В Москве были выявлены единичные случаи работы ночных клубов без QR-кодов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Случаи работы ночных развлекательных заведений без QR-кодов в Москве единичны. Преимущественно клубы, дискотеки и бары соблюдают данное требования, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Нарушений немного, мы фактически фиксируем единичные случаи. Все добросовестно выполняют это требование. Уже более 5,5 тыс. локаций, где используются QR-коды в активной фазе, несмотря на то, что самих ночных клубов на сегодняшний день чуть более 500. К сожалению, сегодня последняя ночь, когда они работают: с завтрашнего вечера и до 15 января они работать не будут ночью", - сказал Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее он сообщил ТАСС, что к системе чекинов присоединились 2 922 организации, в том числе заведения общественного питания, театры, гостиницы. Всего в Москве 5,5 тыс. точек с QR-кодами - мест, где посетителей информируют о возможных пересечениях с зараженными коронавирусом. С 19 октября по 12 ноября пользователи системы зарегистрировались 1,5 млн раз, ежедневно заведения с QR-кодами посещают около 60 тыс. человек.

Система чекинов была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября, с 5 ноября она была распространена в зданиях правительства столицы, а с 12-го - во всех городских префектурах и управах. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.

Для ночных клубов, баров и ресторанов внедрение системы QR-кодов было обязательным. С 13 ноября по 15 января работа любых развлекательных заведений Москвы с 23:00 мск до 06:00 мск будет запрещена.