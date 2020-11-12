ТЦ "Метрополис" в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов проверяют торговой центр "Метрополис" на севере Москвы в связи с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация от неизвестного о том, что в ТЦ "Метрополис", расположенном недалеко от станции метро "Войковская", заложено взрывное устройство. Информация проверяется. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, сведений об эвакуации посетителей и сотрудников не поступало. Согласно данным из открытых источников, ТЦ закроется в 23:00 мск.