Информация о минировании ТЦ "Метрополис" в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Информация о заложенном взрывном устройстве в торговом центре "Метрополис" на севере Москвы оказалась ложной. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка ТЦ "Метрополис" завершена. Взрывные устройства обнаружены не были. Информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг от неизвестного поступило сообщение, что в ТЦ "Метрополис", расположенном недалеко от станции метро "Войковская", заложено взрывное устройство. Информацию проверяли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Сведений об эвакуации посетителей и сотрудников не поступало.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.