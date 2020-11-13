В Москве отреставрировали росписи на павильоне №5 на ВДНХ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию росписей, расположенных в павильоне №5 на ВДНХ в Москве. Они были скрыты под слоями краски и облицовкой 60 лет, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"На территории ВДНХ в павильоне №5 "Физика" (бывший Латвийской ССР) специалисты департамента капитального ремонта города Москвы продолжают ремонтно-реставрационные работы. Сейчас отреставрирована и воссоздана живопись в Вводном и Центральном залах павильона. Эти помещения и арочные проходы между ними расписали к открытию экспозиции Латвийской ССР в 1954 году. Роспись просуществовала до 1960-х, пока павильон не перепрофилировали под экспозицию "Физика", - говорится в сообщении.

Планируется, что после реставрации здесь разместится музей комплекса городского хозяйства Москвы.

"Перед тем, как приступить к реставрации и воссозданию живописи, были составлены подробные схемы-картограммы разрушений и утрат. Работы стартовали в начале этого года, в них были задействованы две команды художников-реставраторов. Примечательно, что во всех деталях, украшающих интерьер павильона, прослеживалась латвийская аутентичная орнаменталистика", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

В Центральном зале были найдены два из четырех сюжетов авторской живописи. Участки стен оказались украшены росписями в технике гризайль и целиком покрыты трафаретным рисунком. Установлено, что в 1954 году они были частями выставочных стендов.

Завершение работ по воссозданию исторического облика павильона, а также его реставрация и приспособление под современное использование запланированы на следующий год.