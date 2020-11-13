В Москве более 2,3 тыс. предприятий оформили арендные каникулы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. столичных предприятий оформили арендные каникулы на городскую недвижимость на четыре месяца. Такая возможность появилась у них в рамках антикризисной поддержки, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В рамках антикризисной поддержки бизнеса 2,3 тыс. московских предпринимателей оформили арендные каникулы на городскую недвижимость на четыре месяца. Они сэкономили на этом 2,36 млрд рублей. Наибольший объем поддержки уже реализовали предприятия торговли - они получили освобождение от арендных платежей на сумму 282,46 млн рублей, на втором месте сфера бытовых услуг - 274,82 млн рублей, на третьем - отели, для них общая сумма освобождения от арендных платежей составила 215,47 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что оформить арендные каникулы действующий бизнес может до конца года, мера рассчитана почти на 11 тыс. предпринимателей, а на оказание этой поддержки город направит 6,5 млрд рублей.

"Арендные каникулы могут оформить предприятия в сферах культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы, а также здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, бытовых и гостиничных услуг", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, помимо арендных каникул, столичный бизнес может получить отсрочку имущественно-земельных платежей за второй квартал 2020 года.