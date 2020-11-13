В Москве учреждения культуры получат дополнительную поддержку от города

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Учреждения культуры в столице получат дополнительную финансовую поддержку от города. Гранты предусмотрены на компенсацию заработных плат работников учреждений культуры, коммунальные платежи и содержание имущества, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Принято решение о дополнительном финансировании учреждений культуры - театров, концертных залов, кинотеатров, музеев, библиотек и культурных центров, находящихся в ведении департамента культуры города Москвы. Обязательные платежи будут компенсированы из городского бюджета. Предусмотрены гранты на компенсацию заработных плат работников учреждений культуры, коммунальные платежи и содержание имущества", - приводится в сообщении информация пресс-службы столичного департамента культуры.

Руководители театров могут самостоятельно принять решение: закрыть учреждение или продолжить работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Правительство Москвы окажет финансовую поддержку в любом случае.

В связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Кроме того, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти". В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% от вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.