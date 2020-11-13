Заммэра Москвы: заболеваемость коронавирусом среди учеников 6-11 классов не растет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты не зафиксировали рост заражений новой коронавирусной инфекцией среди учащихся средних и старших классов в Москве, сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве продолжается рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. За период с 4 октября еженедельная заболеваемость COVID-19 в каждой возрастной группе, как и общее число выявленных заболевших в неделю, увеличилась более чем в два раза. Так произошло во всех возрастных группах, кроме одной - среди учеников средней и старшей школы заболеваемость осталась на том же уровне, что и в начале октября. Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на 5 тыс. человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти 7 тыс.", - сказала Ракова.

Она добавила, что даже без учета заражения ими других контактных лиц, общая заболеваемость COVID-19 в Москве увеличилась бы на 12%.

"Это подтверждает эффективность принятых мер для значительной группы в 500 тыс. человек. Следующим шагом стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов. Это решение поддержано федеральным органом власти - приказ Министерства образования и науки РФ был подписан на этой неделе", - рассказала Ракова.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве в начале октября все столичные школьники ушли на двухнедельные каникулы. С 19 октября 500 тыс. учеников 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате. Ученики 1-5 классов вернулись на учебу в школы. Во всех образовательных организациях соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности, введенные с 1 сентября.