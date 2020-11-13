Почту Деда Мороза в онлайн-режиме запустят в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Электронную почту Деда Мороза впервые запустят в Москве. Все желающие смогут отправить ему письма с 18 ноября по 15 января включительно, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы уже третий год подряд проводим акцию "Почта Деда Мороза". За это время около 9 тыс. детей и взрослых написали о своих желаниях, мечтах и планах. В этом году необязательно даже искать специальный почтовый ящик, чтобы опустить туда бумажное письмо, каждый может отправить послание волшебнику, не выходя из дома. А Дед Мороз в своей столичной резиденции будет оттачивать <...> Навыки пользования современными средствами связи", - приводятся в сообщении слова пресс-службы Мосгорпарка.

В рамках акции в этом году детям и взрослым предлагают заполнить специальную онлайн-форму письма на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Необходимо написать текст послания, прикрепить файл с рисунком (по желанию) и указать адрес электронной почты, на который Дед Мороз пришлет ответ.

"Ответ из Московской усадьбы Деда Мороза придет в течение двух-трех дней с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru. Его стоит заранее занести в базу контактов, чтобы письмо не попало в папку "Спам", - говорится в сообщении.

Отправить послание Деду Морозу можно и традиционным способом - по обычной почте. Для этого нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт. На конверте указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Также важно не забыть написать свое имя и обратный адрес с почтовым индексом. Все бумажные письма можно также будет отправить с 18 ноября по 15 января. Ответы на них придут в течение зимы.