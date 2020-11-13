Около 560 новых парковочных мест для резидентов появятся в 17 районах Москвы до конца года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 560 резидентных парковочных мест организуют для жителей 17 районов Москвы до конца нынешнего года. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.

"До конца года в 17 районах города появятся еще около 560 парковочных мест для резидентов. Мы постоянно анализируем обращения жителей с просьбой увеличить число доступных для резидентов мест. Резидентные парковочные разрешения помогают проще находить парковку у дома. Так считают 76% москвичей, живущих в зоне действия платных парковок. И мы получаем большое количество обращений от жителей различных районов с просьбой ввести парковочные места только для резидентов у их домов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в июле зона действия резидентных парковочных разрешений была расширена для жителей 12 районов Москвы на 15 улицах. "А до конца года мы планируем увеличить число мест для владельцев парковочных разрешений почти в три раза - с нынешних 300 до 860", - отмечается в материале.

В частности, новые парковочные места для резидентов появятся на Фрунзенской набережной, в Варсоновском и Калашном переулках, а также на улицах Новослободская, Стройковская и Гончарная.