Собственные музейно-выставочные площадки на ВДНХ временно закрыли для посетителей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Администрация ВДНХ приняла решение с 13 ноября закрыть для посетителей собственные музейно-выставочные площадки. Такая мера была принята в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в городе. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"Заботясь о здоровье москвичей и гостей столицы, а также руководствуясь решениями органов исполнительной власти, ВДНХ сообщает о прекращении доступа посетителей в ряд музейно-выставочных площадок в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Для посещения будут временно недоступны центры "Космонавтика и авиация", "Слово", Музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс "Буран", Музей кукол, Шахматный клуб, Дом культуры, Театр сказок, павильоны "Рабочий и колхозница" и "Карелия". Мастерские Парка ремесел продолжат работать только в режиме розничной торговли", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что образовательные, просветительские мероприятия - лекции, мастер-классы, экскурсии - в этот период проводиться на площадках не будут.

"Все желающие могут принимать участие в познавательных онлайн-активностях на сайте ВДНХ, а также на страницах выставки и ее резидентов в социальных сетях. Гостям, которые заранее приобрели билеты в музеи и на мероприятия ВДНХ, будет осуществлен возврат денежных средств", - рассказали в пресс-службе.

Информацию об изменении режима работы резидентов ВДНХ можно получить на их официальных ресурсах.

Об ограничениях

В связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Кроме того, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти". В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Ранее мэр ввел ряд других профилактических мер, в том числе школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября. До конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а для посещения ночных клубов ввели QR-коды.

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