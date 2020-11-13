Роспотребнадзор: удаленка для школьников Москвы поможет нормализовать ситуацию с COVID-19

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ограничительные меры, в том числе и перевод учеников 6-11 классов на удаленку, помогут стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в Москве. Об этом сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в рамках круглого стола Общественной палаты Москвы.

"Сейчас в Москве неблагоприятная ситуация с коронавирусом, темп прироста сейчас достаточно активный. Единственная возможность уйти от неконтролируемого роста - это ограничительные мероприятия, в том числе среди школьников. Но мы вводим их постепенно, чтобы дети могли адаптироваться. Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации, будем выводить школьников в очное обучение, особенно выпускников. Мы понимаем, какой важный период у них сейчас - подготовка к ЕГЭ", - сказала Андреева.

Она прокомментировала введение дистанционного обучения среди старшеклассников, отмечая рост доли заболевших детей 6-11 классов в начале осени. После введения каникул процент заболевших старшеклассников сократился до уровня младшеклассников.

На вопрос родителей, почему городские школы уходят частично на дистанционное обучение, а частные нет, Андреева ответила, что процент детей в частных школах минимален и не сильно влияет на общегородскую статистику заболеваемости.

"Кроме того, в городских школах в классах учатся около 25-30 детей, а в частных - 8-10. Там проще соблюсти противоэпидемилогические меры", - добавила руководитель управления.