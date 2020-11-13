Главврач больницы в Коммунарке призвал родителей к терпению в вопросе удаленки в школах

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Дети являются "немыми переносчиками" коронавируса, поэтому дистанционное обучение поможет снизить риски заражения в Москве. Родителям рекомендовано с терпением отнестись к такой мере ограничений, как дистанционное обучение в школах. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в рамках круглого стола Общественной палаты Москвы.

"На собственном примере могу поделиться мнением о дистанте: моя дочь оканчивает школу, она учится дистанционно, конечно, ей не все нравится. Вот уже полгода она не общается с бабушкой и дедушкой. Негативные эмоции родителей в отношении дистанционного обучения понятны, но давайте посмотрим на другую сторону - 212 реанимационных больных, более 40 на ИВЛ. Если принимаемыми мерами, дистантом мы сможем снизить распространение вируса, значит, нам нужно набраться сил и терпения преодолеть это, как мы это делаем с марта", - сказал Проценко.

Он отметил, что в больнице в Коммунарке, помимо штатного госпиталя на 800 коек, 100 из которых - реанимационные, осенью был развернут временный госпиталь на 919 коек и 300 коек реанимационных.

По состоянию на утро 13 ноября, в больнице 220 пациентов находятся в реанимационном отделении. Больные в реанимации - это пациенты с высоким риском неблагоприятного исхода - высоким риском смерти, а такие случаи в больнице происходят каждый день, сказал главврач.

"78% пациентов в реанимации - лица старше 65 лет, риски тяжелого течения болезни у которых и так высокие, а коронавирус практически лишает их шансов на жизнь. Как это связано с детьми? Дети являются "немыми" переносчиками. Только ограничительные меры вывели нас с пика", - сказал Проценко.