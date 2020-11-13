В Москве 17% заболевших коронавирусной инфекцией дома заразились от детей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Дистанционное обучение детей позволит обезопасить не только их, но и совместно проживающих с ними пожилых родственников, родителей и учителей. Специалисты выяснили, что 17% больных коронавирусной инфекцией заразились дома от детей. Об этом сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в рамках круглого стола общественной палаты Москвы.

"Мы провели исследование 280 случаев, выявленных с 1 июня по 21 октября, - 17% заболевших в домашних очагах заразились от инфицированных детей", - сказала Андреева в ответ на сомнения родителей о том, что дети заражают окружающих.

По ее словам, в том числе эти данные дают основание переводить детей на дистанционное обучение, чтобы обезопасить не только здоровье детей, но и их родных.

Ранее главный педиатр столицы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов сообщил, что всего в больницы Москвы были госпитализированы около 2 тыс. детей. По данным на 7 ноября 2020 года, частота случаев COVID-19 у детей в Москве составляет 34 790 случаев (7,6% от общего числа заболевших), 65% из них - дети 6-11 классов. В период пандемии было госпитализировано 1 908 детей, 92,5% из них со средне-тяжелой формой, 4,3% - с тяжелой.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 497 516 случаев заражения, из них 5 974 за последние сутки. Выздоровели 358 924 человека, умерли 7 643.