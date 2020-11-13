В кинотеатрах "Москино" намерены ввести систему QR-кодов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Администрация киносети "Москино" приняла решение ввести QR-коды для посетителей и сотрудников. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в городе, об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе киносети.

"Мы приняли решение, что в нашей киносети будем вводить систему QR-кодов. Они будут действовать во всех учреждениях для наших посетителей и сотрудников", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в ближайшее время будет принято решение о дате их ввода.

"Также в наших учреждениях продолжит действовать масочный режим. И как раньше посетителям на входе сотрудники будут бесконтактно измерять температуру", - рассказал собеседник агентства.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью из 14 городских кинотеатров ("Космос", "Салют", "Звезда", "Факел", "Юность" и другие). Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке "Москино" хранятся около 9 тыс. 35 мм копий советской классики. Является куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".

О системе и ограничениях

Система чекинов была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября, с 5 ноября она была распространена в зданиях правительства столицы, а с 12 во всех городских префектурах и управах. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, чья деятельность связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.

Для ночных клубов, баров и ресторанов внедрение системы QR-кодов было обязательным. С 13 ноября по 15 января работу любых развлекательных заведений Москвы с 23:00 мск до 06:00 мск запретили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел еще ряд других профилактических мер, в том числе до конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу.