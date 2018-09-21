Доля МСБ в госзакупках превысила 60%

За восемь месяцев 2018 года почти 2 трлн рублей на рынке закупок компаний с госучастием занял малый и средний бизнес. Об этом говорят цифры свежей статистики от Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. ТАСС поинтересовался причинами такого рывка - ведь еще несколько лет ситуация была иной, в сфере закупок компаний с госучастием царили крупные структуры, фактически монополисты. Представители Корпорации МСП и эксперты называют несколько слагаемых успеха: гибкость субъектов МСП, рост качества и разнообразие предлагаемой ими продукции и, главное, повышение конкуренции.
Не только канцтовары
Как сообщили ТАСС в Корпорации МСП, годовые отчеты крупнейших заказчиков говорят о том, что средняя доля закупок у представителей МСП составила в прошлом году 62,3% от общего объема.
"Компании с госучастием первое время скептически воспринимали привлечение малого бизнеса, - рассказал ТАСС президент "Опоры России" Александр Калинин. - Сейчас, когда стало понятно, что малый бизнес - это не только канцелярия и вода, уже более 1000 госкомпаний поняли, что это выгодно".
Он отмечает, что до того, как на торги массово пошел малый и средний бизнес, у компаний с государственным участием было по одному-двум поставщикам. И выбрать было не из чего. Сейчас заказчики имеют больше возможностей выдвигать требования по качеству и цене.
"Стоит отметить, что малый и средний бизнес более гибкий, - добавляет гендиректор ЗАО "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев. - Малые и средние предприниматели способны быстрее принимать решения, оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации, переориентировать свое производство, менять объемы, сроки поставки, оптимизировать деятельность с учетом потребностей заказчика. Отсутствует бюрократия, часто присущая крупным компаниям".
Эти слова подтверждаются цифрами исследований от Корпорации МСП. Номенклатура предложения выросла за три года более чем в 35 раз. Сейчас, в 2018 году, количество позиций товаров, работ и услуг для крупнейших заказчиков выросло до более чем 300 000. При том, что в прошлом году было 161 000, в 2016-м - 100 000, а в 2015-м - всего 8400.
"Это означает, что малый и средний бизнес в состоянии поставлять крупным заказчикам, прежде всего госкомпаниям, не только простые товары, работы или услуги, но и более сложные. Таким образом, создана улица с двусторонним движением. С одной стороны, крупные компании почувствовали экономическую выгоду от поставок им продукции малым и средним бизнесом по цене, качеству, срокам. С другой стороны, малый и средний бизнес понял, что можно открыто и понятно участвовать в тендерах на поставку продукции крупным компаниям", - заявил ранее глава Корпорации МСП Александр Браверман.
Сдвинулось с мертвой точки
Гендиректор "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев напоминает, что такая динамика стала возможной в первую очередь в результате усилий государства. С 1 января 2018 года выросли с 10% до 15% требования к обязательному объему закупок, которые осуществляются только среди субъектов МСП, расширяется перечень заказчиков, которые по закону должны поддерживать МСП.
"В июле прошлого года требование было распространено на дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит государственным компаниям, созданным на основании федерального закона, а также на некоторых региональных заказчиков. С 1 января 2018-го в перечень попали автономные учреждения, у которых общая стоимость заключенных договоров по закупкам товаров, работ, услуг за предшествующий год превышает 250 млн рублей", - напоминает Андреев.
В Корпорации МСП сообщили, что по итогам прошлого года объем закупок у МСП превысил 2 трлн рублей, тогда как годом ранее он составлял около 1,5 трлн, а в 2015 году - 64,7 млрд рублей. К концу 2018 года планируется достичь рубежа в 3 трлн рублей.
"Мы видим серьезную положительную динамику. Это работа Корпорации МСП, очень заметная. И, действительно, большое количество государственных корпораций серьезно перестроило свою политику закупок компонентов и услуг, привлекая к этому представителей компаний МСП, - говорит президент "Деловой России" Алексей Репик. - Важно обозначить, что есть функционалы, где представители малого бизнеса смогут справиться не хуже, чем кто бы то ни было".
Репик подчеркивает, что, конечно, существует продукция (такая как самолеты, сложная техника), реализовывать которую малый бизнес может лишь как посредник. Поэтому, по его словам, "критически важно разделять ту номенклатуру, которая реально может создаваться малым бизнесом и сохранять свою конкурентоспособность, и искусственные закупки у представителей малого бизнеса".
Еще один важный фактор на рынке закупок - то, что растет количество заказчиков. В 2017 году их было 420, тогда как в 2016 и 2015 году составляло соответственно 225 и 35. В настоящее время количество крупнейших заказчиков - более 1400 организаций. Президент "Опоры России" Александр Калинин считает, что ранее в процессе не хватало направляющей структуры.
"Когда была создана Корпорация МСП, появился такой администратор, который этим занялся, все тогда сдвинулось с мертвой точки. Были определены квоты, обязательные для закупок, начался мониторинг того, чтобы это исполнялось. Сегодня Корпорация МСП смотрит не только за выполнением квоты, но и за тем, какая номенклатура, как проходит процесс аккредитации на площадках, сертификация - от а до я", - говорит Калинин.
Нужно ли увеличивать квоты
Как сообщили ТАСС в Корпорации МСП, в настоящее время доля малого и среднего бизнеса в закупках у компаний с госучастием более чем втрое превышает установленную обязательную 18-процентную квоту. При этом в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития конкуренции, квота по прямым закупкам у субъектов МСП к 2020 году будет увеличена с 15% до 18%, говорят в Корпорации.
"Правильно, что это (увеличение квот - прим. ТАСС) делается поэтапно. Рынок растет, но и поставщик должен повышать свою квалификацию, - считает президент "Опоры России" Александр Калинин. - Закупки у единственного поставщика нужно снижать и переводить и их тоже в конкурентное поле. Если по квотам с малым бизнесом рассчитываются за 30 дней, то по неквотируемым могут и по году рассчитываться - здесь тоже нужно ограничивать возможности компании фактически кредитоваться за счет малого бизнеса либо широко внедрять факторинг".
При этом, по словам Калинина, в будущем государственная стратегия развития МСП предусматривает увеличение квот для малого и среднего бизнеса до 25% и больше.
Алексей Репик считает необходимым менять схему квотирования. "Нам кажется, что нужно уходить от квотовых мер и смотреть, какие конкретно продукты и услуги могут приобретаться у представителей компаний МСП. И вот у них квоты могут быть не 10-15%, а вплоть до 50-80%", - говорит президент "Деловой России".
Росту активности МСП в сфере закупок у компаний с госучастием, по мнению Репика, будут способствовать не столько квоты, сколько прозрачность и поддержка инвестиционного климата.
"Если инвестиционная программа или операционная деятельность компании становится более прозрачной и понятной, если малый бизнес уверен, что его предложение будет рассмотрено всерьез и что государство и общество защитит интересы малого бизнеса, то, наверное, многие предприниматели примут решение сделать продукт. Если видишь рынок - есть мотивация делать шаг вперед", - говорит Репик.