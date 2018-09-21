Доля МСБ в госзакупках превысила 60%

За восемь месяцев 2018 года почти 2 трлн рублей на рынке закупок компаний с госучастием занял малый и средний бизнес. Об этом говорят цифры свежей статистики от Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. ТАСС поинтересовался причинами такого рывка - ведь еще несколько лет ситуация была иной, в сфере закупок компаний с госучастием царили крупные структуры, фактически монополисты. Представители Корпорации МСП и эксперты называют несколько слагаемых успеха: гибкость субъектов МСП, рост качества и разнообразие предлагаемой ими продукции и, главное, повышение конкуренции. Не только канцтовары Как сообщили ТАСС в Корпорации МСП, годовые отчеты крупнейших заказчиков говорят о том, что средняя доля закупок у представителей МСП составила в прошлом году 62,3% от общего объема.

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"Компании с госучастием первое время скептически воспринимали привлечение малого бизнеса, - рассказал ТАСС президент "Опоры России" Александр Калинин. - Сейчас, когда стало понятно, что малый бизнес - это не только канцелярия и вода, уже более 1000 госкомпаний поняли, что это выгодно". Он отмечает, что до того, как на торги массово пошел малый и средний бизнес, у компаний с государственным участием было по одному-двум поставщикам. И выбрать было не из чего. Сейчас заказчики имеют больше возможностей выдвигать требования по качеству и цене. "Стоит отметить, что малый и средний бизнес более гибкий, - добавляет гендиректор ЗАО "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев. - Малые и средние предприниматели способны быстрее принимать решения, оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации, переориентировать свое производство, менять объемы, сроки поставки, оптимизировать деятельность с учетом потребностей заказчика. Отсутствует бюрократия, часто присущая крупным компаниям". Эти слова подтверждаются цифрами исследований от Корпорации МСП. Номенклатура предложения выросла за три года более чем в 35 раз. Сейчас, в 2018 году, количество позиций товаров, работ и услуг для крупнейших заказчиков выросло до более чем 300 000. При том, что в прошлом году было 161 000, в 2016-м - 100 000, а в 2015-м - всего 8400. "Это означает, что малый и средний бизнес в состоянии поставлять крупным заказчикам, прежде всего госкомпаниям, не только простые товары, работы или услуги, но и более сложные. Таким образом, создана улица с двусторонним движением. С одной стороны, крупные компании почувствовали экономическую выгоду от поставок им продукции малым и средним бизнесом по цене, качеству, срокам. С другой стороны, малый и средний бизнес понял, что можно открыто и понятно участвовать в тендерах на поставку продукции крупным компаниям", - заявил ранее глава Корпорации МСП Александр Браверман. Сдвинулось с мертвой точки Гендиректор "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев напоминает, что такая динамика стала возможной в первую очередь в результате усилий государства. С 1 января 2018 года выросли с 10% до 15% требования к обязательному объему закупок, которые осуществляются только среди субъектов МСП, расширяется перечень заказчиков, которые по закону должны поддерживать МСП.

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