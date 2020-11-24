"Дети в радость". Как педагог создала в Ярославской области студии раннего развития

Основатель частных студий раннего развития детей "Умка" в Ярославской области Евгения Суханова рассказала, чем для нее привлекательна деятельность на стыке педагогики и бизнеса, как научить малышей письму и речи и почему важно не обходить стороной "особенных" детей

Евгения — педагог-психолог с десятилетним опытом работы и по совместительству мама двоих детей: старшей Вероники и младшего Антона. Она никогда не планировала собственный бизнес, в предпринимательство ее привел случай. "С 2016 года я находилась в декретном отпуске и вкладывала много сил в то, чтобы дать своему сыночку базовые знания и навыки — говорить, знать азбуку, писать, что-либо конструировать своими руками. Когда я гуляла с подругами, тоже молодыми мамами, они удивлялись: "Как ты его этому обучила, почему мое чадо в этом возрасте такого не умеет?" Я описала им свои методики, а они тут же предложили приводить своих детей ко мне на занятия", — рассказывает Евгения, которая с одобрением откликнулась на эту идею. При этом она посчитала, что будет невозможно приглашать нескольких ребят вместе с родителями в небольшую двухкомнатную квартиру в поселке Туношна, расположенном недалеко от ярославского аэропорта. Поэтому решила снять недалеко от дома помещение площадью около 20 кв. м с почасовой оплатой. "Первое занятие не потребовало вложений. Я принесла из дома игрушки, столики, стульчики. Составила конспекты таким образом, чтобы раздаточного материала хватило на всех. На занятии малыши, которым было меньше двух лет, учились рисовать, танцевать под музыку, ходили по ортопедической дорожке, развивали мелкую моторику рук, собирая мозаику или делая поделки из пластилина. Тогда же я заработала первые деньги, на которые купила яркий ковер и новые методические пособия", — говорит Евгения. Она сразу же зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, чтобы работать "вбелую".

Так в 2016 году родился проект студии раннего развития "Умка". Такое название, по словам его создателя, было выбрано спонтанно.

"Мы часто говорили своим детишкам: "Какие вы у нас умки!" В смысле умники и умницы. Когда возник вопрос о названии, это первое, что пришло в голову. Конечно, позже мне не раз советовали переименоваться, потому что "Умок" в России многовато. Советовали заменить чем-то иностранным, как это нынче модно. Но мне кажется, что наше название — теплое и поистине детское, поэтому пусть так и остается", — отмечает автор проекта. Спустя полгода благодаря сарафанному радио у нее набралось четыре группы детей. Самую младшую сформировали ребята в возрасте до двух лет, старшую — от четырех до пяти лет. В 2017 году предприниматель нашла более привлекательное помещение с красивым ремонтом: яркими стенами, детскими наклейками. Тогда же у нее появились новые группы детей с верхним порогом по возрасту до шести лет. Для всех были введены индивидуальные программы развития — подготовка к школе, ментальная арифметика (метод счета в уме), Lego-студия и другие. Все занятия Евгения проводила самостоятельно. Единственным сотрудником стала преподаватель по английскому языку, которым предприниматель не владеет. Ребята старше двух лет могли оставаться на занятиях без родителей, у которых появлялась возможность потратить свободное время на личные дела. "Продолжительность занятий у нас 40 минут. Считается, что в течение этого времени можно удержать внимание детей, а потом они начинают переутомляться. Поэтому и школьные уроки идут столько же. С возрастом продолжительность обычно увеличивают — например, в вузах пары длятся полтора часа: у студентов уже сформировано мышление, они осознанно ко всему подходят и вполне могут заниматься дольше", — уточняет специалист. Мама-предприниматель

В 2018 году Евгения стала участницей проекта "Мама-предприниматель". Это федеральный образовательный проект по развитию женского предпринимательства, который подходит для мамочек с несовершеннолетними детьми или находящихся в декретном отпуске. Соорганизаторами программы являются Корпорация МСП, "Опора России", благотворительный фонд "В ответе за будущее", Банк "Открытие". Обучение представляет собой пятидневный тренинг, в ходе которого можно познать азы предпринимательства и управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес-тренеры и эксперты. "Поучаствовать в проекте мне предложила знакомая, которая работает в районной администрации. Я прочитала условия, а потом замоталась и благополучно про это забыла. Спохватилась лишь за день до дедлайна. Вместе с супругом за ночь мы оформили заявку, и я направила ее организаторам. А через несколько дней мне пришло SMS: "Вы прошли в проект". Ради такого дела супруг взял отпуск, чтобы сидеть с ребенком, а я в это время получала новые знания — как продвигаться в социальных сетях, как отчитываться в налоговых органах. На каждый день у организаторов была припасена своя тема", — делится Евгения. На пятый день конкурсантам нужно было представить жюри презентацию проекта, доработанного на базе полученных знаний. Евгения вспоминает, что выступала одной из последних и даже "в последний момент хотела сдаться" из-за нервного напряжения, но "смогла пересилить себя и выступить успешно". В итоге ее проект единогласно был признан лучшим и получил грант в размере 100 тыс. рублей. На эти средства она запланировала открыть вторую студию раннего развития.

"На проекте нам рассказали о портале "Бизнес-навигатор МСП" (создан Корпорацией МСП для помощи предпринимателям в запуске или расширении бизнеса — прим. ТАСС), который может на основе машинной аналитики подобрать подходящее помещение. Я воспользовалась этим сервисом весной 2019 года, когда начала воплощать свою идею. "Навигатор" выдал локацию во Фрунзенском районе, на юго-востоке Ярославля. Расчеты, которые позже подтвердились, гарантировали рентабельность", — рассказывает предприниматель. Ремонт в помещении площадью 70 кв. м не потребовался, оно было в хорошем состоянии. Однако на закупку мебели, игрушек, пластилина, различных книг и телевизора средств гранта не хватило. Поэтому ей пришлось добавить еще около 150 тыс. рублей из семейного бюджета. Для работы в новой студии она наняла девушку-логопеда, распределив с ней смены — дневную и вечернюю. Чтобы привлечь клиентов, Евгения размещала объявления в социальной сети "ВКонтакте". Причем делала это в тематических группах, например "Мамы Ярославля", где находилась ее потенциальная аудитория. Однако самой эффективной рекламой, по ее словам, стали листовки, которые она кидала в почтовые ящики соседей. "Все наши первые посетители говорили, что узнали о нас именно из листовок. Конечно, потом мы использовали и более масштабные инструменты: размещали объявления в газетах, рассказывали о себе в популярных социальных сетях. Но вообще в месяц стараемся не выходить за 5 тыс. рублей по расходам на маркетинг", — признается девушка.

Она рассказывает, что в новой студии раннего развития наибольшей популярностью стал пользоваться курс подготовки к школе. Были запущены и новые направления: скорочтение, а также "говорушки" — логопедическое занятие, призванное помочь детям освоить устную речь. В целом упор в новой студии стали делать на комплексные развивающие занятия. "Спасибо" — первое слово

Выручка от деятельности обеих студий в 2019 году составила около 700 тыс. рублей. Несмотря на успешное начало 2020 года, с конца марта по август из-за пандемии коронавируса они были закрыты и вообще не приносили доход. "В этот период я пробовала перейти в онлайн-формат — снимала мастер-классы в надежде получить обратную связь от родителей. Но дело не пошло. У многих мамочек не один, а двое или трое детей, и некоторые из них перешли на дистанционное обучение в школах. На это уходит много времени и энергии, поэтому на просмотр мастер-классов сил уже не остается. К тому же дома у ребенка много отвлекающих факторов, он расслаблен. А на занятиях дети дисциплинируются", — замечает Евгения. Она уточнила, что в августе обе студии возобновили свою работу в офлайн-формате в связи с тем, что были сняты ограничительные меры на их вид деятельности.

Евгения отмечает, когда ее воспитанники идут в детский сад, то нянечки и воспитатели хвалят их за организованность и смекалистость. Обретают дети на занятиях с Евгенией и ее педагогами и другие навыки. "У меня было четыре годовалых ребенка. Все они сейчас говорят слово "спасибо", хотя до обучения умели воспроизводить лишь звуки. Был еще случай, когда малыш, который пришел с мамой на занятия, не умел ползать — он сразу начал ходить. И через два месяца посещения студии он уже лазал туда-сюда через игрушечную трубу и просто по полу. Мама была счастлива это увидеть", — рассказывает Евгения. На занятия приходят и "особенные" дети — с ограниченными возможностями здоровья. Такие ребята нуждаются в определенных условиях для жизни и развития. "В Туношне у меня была девочка с ДЦП, которую я научила правильно держать ручку, писать и читать. Она сначала вообще в себя не верила, потом начала делать это все лучше и лучше. Хоть и очень медленно, но все получалось. С ней я занималась индивидуально, сконцентрировавшись на развитии моторики. А сейчас ко мне ходит мальчик Ярослав, который страдает врожденной потерей слуха. Еще пару недель назад он не мог попасть яблочком в корзинку — это у нас некая имитация баскетбола, — а теперь уже с легкостью это делает", — отмечает Евгения.