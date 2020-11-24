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Педагог открыла в Ярославской области студии раннего развития детей

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Описание
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС

Педагог-психолог с десятилетним опытом работы Евгения Суханова открыла в Ярославской области две студии раннего развития детей "Умка". Одна из них расположена в поселке Туношна, недалеко от аэропорта, а вторая - во Фрунзенском районе Ярославля.

Детям доступно несколько программ развития - подготовка к школе, ментальная арифметика (метод счета в уме), уроки английского языка, скорочтение, а также "говорушки" - логопедическое занятие, призванное помочь детям освоить устную речь. Продолжительность занятий - 40 минут. 

В студии приходят и "особенные" дети. Такие ребята нуждаются в определенных условиях для жизни и развития. 

Выручка от деятельности обеих студий в 2019 году составила около 700 тыс. рублей. Несмотря на успешное начало 2020 года, с конца марта из-за пандемии коронавируса они были закрыты. Однако с августа, когда ограничительные меры для этого вида деятельности были сняты, возобновили свою работу.

В 2021 году предприниматель намерена получить образование дефектолога - специалиста, который помогает адаптироваться в обществе детям, имеющим психические и физические недостатки. Она хочет открыть еще одну студию, которая будет специализироваться на развитии "особенных" детей. 

Полный текст материала доступен по ссылке: https://tass.ru/msp/10075271

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