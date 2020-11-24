Доля МСП в госзакупках сократилась с начала 2020 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в госзакупках с начала 2020 года незначительно сократилась по сравнению с показателями 2019 года. Об этом свидетельствуют данные площадки РТС-тендер, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Доля субъектов МСП в госзакупках по 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" осталась на уровне 2019 года с незначительным сокращением: 78,6% с начала 2020 года по настоящий момент [23 ноября] против 79,64% за аналогичный период 2019 года. А в абсолютном выражении сократилась на 18 тыс. субъектов МСП", - отмечается в материалах площадки.

Топ-5 регионов с наибольшим количеством участников МСП, участвовавших в торгах, остался неизменным. В него входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край. При этом количество заключенных контрактов с субъектами МСП по всей стране сократилось на 33%, но "основная причина - сократился весь госзаказ в целом". В то же время сумма контрактов уменьшилась, но не сильно - на 18,9%.

Самые большие контракты в этом году получили участник из Санкт-Петербурга на строительство и реконструкцию канализационного коллектора в Крыму (10 млрд рублей) и поставщик из Москвы на поставку оборудования, передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения и выполнение работ для развития IT-инфраструктуры транзакционного сегмента АИС "Налог-3" в различных филиалах Федеральной налоговой службы (8,7 млрд рублей).

"Наибольшее число участников среди субъектов МСП в 2020 году в отраслях: продукция обрабатывающих производств (83,9 тыс.), сооружения и строительные работы (57,7 тыс.), административные и вспомогательные услуги (21,6 тыс.), услуги в области информации и связи (11 тыс.), что полностью повторило список прошлого года. Наименьшее число участников среди субъектов МСП в 2020 году в отраслях: финансовые и страховые услуги, электроэнергия/газ/пар/ кондиционирование воздуха, услуги в области образования", - добавляется в материалах.

РТС-тендер - федеральная электронная площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.