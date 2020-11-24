Корпорация МСП планирует оказать поддержку трем инвестпроектам Тульской области

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк планируют оказать финансовую поддержку трем инвестиционным проектам Тульской области, общий объем вложений в которые оценивается в более 619 млн рублей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе корпорации по итогам стратегической сессии в онлайн-формате, которая была посвящена господдержке малых и средних предприятий (МСП) в регионе.

"В рамках стратегической сессии презентовано три новых инвестиционных проекта. Этим проектам планируется оказать финансовую поддержку Корпорации и МСП Банка. Так, компания "Егнышевские сады" планирует привлечь финансирование для создания промышленной плантации голубики. "Инновационное Предприятие Нова" презентовала проект по строительству завода по производству детских товаров из пластмассы. Компании "Зайко" намерена создать кролиководческую ферму с полным производственным циклом. Общий объем инвестиций в эти проекты может более 619 млн рублей, в рамках бизнес-планов предусматривается создание 322 новых рабочих места", - сказали в пресс-службе.

Статс-секретарь, заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова отметила, что корпорация готова оказывать не только финансово-гарантийную поддержку. "Как минимум для двух презентованных сегодня проектов будет актуально содействие корпорации в организации сбыта продукции через крупные федеральные и региональные торговые сети", - уточнила она.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что сегодня более 410 субъектов малого и среднего предпринимательства региона уже получили финансовую поддержку по линии Корпорации МСП и МСП Банка, что "позволило привлечь 10,4 млрд рублей кредитных средств на реализацию проектов предпринимателей". Он рассчитывает, что "эти проекты будут успешно реализованы и внесут свой вклад в социально-экономическое развитие региона".

Привлечение финансирования субъектами МСП проходит в рамках национальной гарантийной системы по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями. В частности, МСП Банк с 2016 года профинансировал проекты субъектов МСП в Тульской области на сумму свыше 4,5 млрд рублей, причем около 70% кредитования пришлось на сельское хозяйство и сельхозпереработку. В период пандемии коронавируса, по данным зампредседателя правления МСП Банка Романа Капиноса, банк поддержал компании региона на сумму около 100 млн рублей, что помогло сохранить почти 1 тыс. рабочих мест.