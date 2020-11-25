Предприниматели Москвы воспользовались сервисом "Интерактивный помощник" более 4 тыс. раз

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, подвело первые итоги работы онлайн-сервиса "Интерактивный помощник" для предпринимателей. С начала запуска в сентябре 2020 года сервисом воспользовались более 4 тыс. раз. Об этом сообщила в среду пресс-служба МБМ.

"Интерактивный помощник" работает по принципу навигатора: он адресно подбирает меры поддержки с учетом сферы и специфики предпринимательской деятельности. Инструмент быстро стал востребованным у малого бизнеса. С момента запуска сервиса в сентябре этого года им воспользовались более 4 тыс. раз", - цитирует пресс-служба руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина. Он добавил, что сервис продолжает дорабатываться с учетом запросов и обратной связи.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо завести личный кабинет на сайте mbm.mos.ru, указав статус (организация, ИП, самозанятость) и ИНН (для представителей организаций и индивидуальных предпринимателей), а затем подтвердить регистрацию по электронной почте. Разработчиком онлайн-продукта является МБМ.

В настоящее время на городском портале для малого бизнеса собрано более 20 онлайн-продуктов, которые созданы для упрощения повседневной операционной работы предпринимателей. С начала 2020 года ими воспользовались более 30 тыс. раз. Все онлайн-продукты, а также услуги и образовательные программы МБМ бесплатны и доступны после регистрации в личном кабинете.