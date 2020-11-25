МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых предпринимателей до 6,25%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) снизил ставку по кредитам для самозанятых граждан до 6,25% годовых, ранее им выдавались кредиты под 7,75% годовых. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе банка.

"Начинающие самозанятые предприниматели (срок регистрации - от 0 месяцев) могут получить в МСП Банке до 500 тыс. рублей на срок до трех лет, а действующие предприниматели (срок регистрации - от трех месяцев) могут получить до 1 млн рублей сроком до трех лет для развития своего бизнеса. Ставка по кредиту фиксированная и теперь составляет 6,25% годовых. Обеспечение и залоги не требуются", - сказали в пресс-службе.

В банке отметили, что снижение ставки по кредиту "повысит доступность финансовой поддержки для развития своего дела, а также выступит дополнительным стимулом при принятии решения о его запуске".

С 9 ноября МСП Банк также запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 млн рублей.

Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк предусмотрел упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, для получения кредита в МСП Банке требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справки из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

О самозанятых

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля - во всех субъектах страны. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Президент РФ Владимир Путин в мае 2020 года на фоне ситуации с пандемией коронавируса поручил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ на уплату налога в 2020 году. Глава ФНС ранее сообщил, что данное поручение выполнено.