Число доступных МСП земельных участков выросло на 13% с начала года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Количество земельных участков, доступных субъектам малого и среднего предпринимательства, с начала 2020 года выросло на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

"Общее количество льготного имущества, доступного для предпринимателей на территории РФ, составляет более 56 тыс. единиц. Наибольший прирост [на 25 ноября] по отношению к аналогичному уровню 2019 года среди такого имущества составили земельные участки, имеющие спрос у субъектов МСП - 13%", - сообщили в пресс-службе по итогам стратегической сессии корпорации и правительства Тульской области по развитию МСП.

В рамках сессии прошло совещание по вопросу имущественной поддержки МСП, самозанятых граждан. Участники обсудили тему доступности и механизмов передачи бизнесу государственного и муниципального имущества.

"Благодаря совместной работе корпорации и властей региона предприниматели могут быстро и в удобной форме выбрать оптимальный объект для аренды и последующей покупки. Так, на территории Тульской области сформирован перечень государственного имущества региона, перечни муниципального имущества в 86% муниципальных образованиях, включающие также земельные участки, закрепленное за предприятиями и учреждениями имущество. Данные перечни на сегодняшний день включают 619 объектов, из которых 265 предоставлены субъектам МСП. Льготная ставка арендной платы для субъектов МСП за такие объекты в регионе составляет за первый год - 40%, второй год - 60%, третий год - 80%, последующие годы - 100%", - уточнили в пресс-службе, добавив, что под методическим руководством Корпорации МСП сформирована необходимая нормативная правовая база по имущественной поддержке.

Кроме того, Тульская область стала одним из первых регионов, начавшим реализацию принятого в июне текущего года закона в части оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам. Такая возможность на сегодняшний день действует в Веневском, Щекинском, Киреевском районах, городах Ефремов, Новомосковск, добавили в пресс-службе.

Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) входит в число задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".