Опрос: каждый третий пользователь "СберУслуг" искал в ноябре специалистов по ремонту

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Треть пользователей "СберУслуг" ищет специалистов по ремонту, сообщается в исследовании сервиса в период с 9-22 ноября.

По данным аналитики, больше всего пользователи заинтересованы в специалистах по мелкому ремонту - их ищет каждый третий на сервисе. Почти также актуально клиентам заключить безопасную сделку, чтобы получить помощь от IT-мастеров, которые могут починить компьютер, телефон или установить операционную систему. Порядка 20% пользователей ищут репетиторов, при этом в топе запросов в категории - инструкторы по вождению.

Кроме того, 15% активно ищут мастеров в категории "красота и здоровье". Особенно россияне нуждаются в надежных специалистах по маникюру, барберах и парикмахерах, а также - массажистах.

"Возможность заключить безопасную сделку со специалистом, проверенным по Сбер ID, а также провести оплату онлайн и получить чек, позволяет людям чувствовать комфорт при заказе услуг. В таких областях, как мелкий ремонт, компьютерная помощь, а также красота и здоровье или образование это особенно актуально," - прокомментировала данные операционный директор сервиса "СберУслуги" Марина Александровская.

Среди первых заказов на сервисе "СберУслуги" были следующие: занятие по английскому с репетитором, сборка тумбочки под телевизор, установка двух деревянных подоконников под пластиковые окна, а также монтаж люстры и настройка wi-fi роутера.

Сервис "СберУслуги" отмечает рост спроса в категории "красота и здоровье" в последние дни. Аналитики сервиса связывают это с приближающимися праздниками и мероприятиями и прогнозируют дальнейший рост запросов и заказов в декабре.