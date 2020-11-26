МСП Банк поддержал кемеровское предприятие по утилизации отходов на 328 млн рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. МСП Банк предоставил кемеровскому предприятию кредит на сумму 328 млн рублей для строительства полигона для утилизации отходов, сообщается в пресс-службе банка.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кемеровскому предприятию "Экопром" кредит на сумму 328 млн рублей для строительства первой очереди полигона твердых промышленных и коммунальных отходов III-V классов опасности. Финансирование предоставлено по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития. Общая стоимость строительства первой очереди проекта оценивается на сумму 570,6 млн рублей," - рассказали в пресс-службе.

Производственная мощность полигона составит до 310 тыс. тонн в год. Объем захораниваемых отходов на территории полигона за годы эксплуатации составит свыше 2,2 млн тонн, в том числе твердых коммунальных отходов - 66% (ТКО), промышленных отходов (ПКО) - 34%. Завершить строительные работы в рамках первого этапа планируется в 2020 году.

"Строительство полигона с использованием современных технологий позволит повысить качество жизни, экологическую безопасность жителей региона. Ввод объекта в эксплуатацию позволит закрыть ряд старых полигонов, которые не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, и рекультивировать их территории. Снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, повысится качество и безопасность захоронения опасных отходов. Вместе с тем будут созданы свыше 30 новых рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней, дополнительный импульс к развитию получат смежные предприятия, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства", - заявил генеральный директор ООО "Экопром" Ромуалдас Янушкявичюс. Также он отметил, что при строительстве полигона вопрос защиты почв и грунтовых вод от загрязнения фильтратом решен путем сооружения водонепроницаемого (противофильтрационного) экрана.

Полигон компании "Экопром" расположен на земельном участке площадью 438,1 тыс. кв. м. в поселке Пригородный Ясногорского сельского поселения Кемеровской области. В настоящее время расчетная степень готовности объекта в рамках первой очереди, по оценкам сотрудников компании, составляет свыше 64%. Создание полигона пройдет в два этапа: первый этап - пусковой комплекс первой очереди, рассчитанный на два года эксплуатации, второй этап - выход на проектную мощность.

Этап пускового комплекса предусматривает строительство объектов минимально необходимых для начала функционирования полигона. В числе таких объектов - участки складирования для размещения отходов, системы освещения и водоотведения, сооружения по сбору и удалению фильтрата, участки для складирования изолирующего и почвенно-растительного грунтов, системы сбора и удалению биогаза.