Безработные в Кузбассе получили более 35 млн рублей господдержки на открытие своего дела

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса направили из областного бюджета в текущем году более 35 млн рублей на поддержку безработных граждан, которые открыли свое дело, сообщила на пресс-конференции ТАСС в четверг заместитель министра труда и занятости населения Кузбасса Мария Мясникова.

"В службах занятости населения Кузбасса можно получить широкий набор мер поддержки для граждан, которые попали в категорию безработных и готовы начать собственное дело, в том числе им оказывается финансовая поддержка. За счет средств областного бюджета им единовременно выплачивается по 150 тыс. рублей непосредственно на организацию собственного дела. В текущем году уже организовали собственное дело 229 безработных граждан, им предоставлена поддержка общей суммой более 35 млн рублей", - сказала Мясникова.

Она отметила, что для того, чтобы получить субсидию, необходимо встать на учет в центре занятости в качестве безработного и защитить на комиссии бизнес-план. Также начинающие предприниматели могут получить дополнительно до 3 тыс. рублей единовременной финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистрации собственного дела.

Безработные в Кузбассе в этом году для открытия бизнеса выбирают сферу предоставления парикмахерских услуг, открывают автомастерские, организуют доставку продуктов питания, становятся фотографами и юристами частной практики. После регистрации в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя или юридического лица для них доступен весь действующий в регионе комплекс инструментов господдержки, в том числе и по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит в себя четыре вместо прежних пяти федеральных проекта. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".