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Кабмин отменил часть требований к малому бизнесу, участвующему в закупках госкомпаний

Инициатор закупки теперь будет самостоятельно выяснить, есть ли сведения о потенциальном исполнителе в едином реестре МСП

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Отдельные требования к малому и среднему бизнесу, участвующему в закупках государственных компаний и корпораций, будут упразднены. Как сообщает в пятницу пресс-служба кабмина РФ, такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно нововведениям, теперь у бизнесменов не будут требовать документы, подтверждающие принадлежность их компаний к субъектам малого или среднего предпринимательства (МСП). Вместо этого инициатор закупки должен самостоятельно выяснить, есть ли сведения о потенциальном исполнителе в едином реестре МСП.

Аналогичное правило распространяется и на самозанятых: при проведении закупок с их участием предписывается проверять информацию на сайте ФНС. Это избавит плательщиков налога на профессиональный доход от необходимости собирать справки для подтверждения своего статуса.

"Решение поддержит малые и средние предприятия, упростит их участие в закупках госкомпаний и снизит количество административных процедур", - отметили в правительстве.

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