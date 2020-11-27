Москва рассчитывает удвоить число участников инновационного кластера в 2021 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Столичные власти рассчитывают в 2021 году удвоить число участников и партнеров Московского инновационного кластера (МИК), созданного для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом, с нынешних 19 тыс. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в кулуарах мероприятия, посвященного двухлетию создания кластера.

"Сейчас 19 тыс. [зарегистрированных участников и партнеров в МИК], я надеюсь, что мы к концу года подойдем к 20 тыс. И, конечно, хотелось бы, чтобы не меньше того количества [добавилось], которое у нас есть сейчас присутствует в кластере. То есть, соответственно, удвоилось в качестве участников и партнеров в следующем году", - сказал Фурсин.

Помимо увеличения количества участников, перед кластером на следующий год поставлены задачи по масштабированию проектов, увеличению количества сфер, с которыми должен работать сервис "Биржа контрактного производства", а также по развитию рынка инвестиций в инновациях, отметил Фурсин.

"Робототехника, вообще все, что связано с роботизацией, беспилотники, фармацевтика <…> - это как следующие сферы, которые мы можем точно брать в работу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие сферы, помимо трех представленных на "Бирже контрактного производства" (механообработка, легкая промышленность, приборостроение), могут появиться в следующем году.

Московский инновационный кластер, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, был создан в конце ноября 2018 года. Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.