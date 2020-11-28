Кудрин: треть компаний МСП может прекратить работу в результате второй волны пандемии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Треть компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) может прекратить работу в результате второй волны коронавируса. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на "Общероссийском гражданском форуме - 2020".

"Я согласен с сложным положением малого и среднего бизнеса. Предполагается, что треть его с учетом второй волны может остановиться. Может быть, даже это минимум", - отметил он.

При этом глава Счетной палаты отметил, что государство должно существенно увеличить поддержку МСП.

"Я уверен, что государство должно серьезно, существенно поддержать дополнительно и средний, и малый бизнес, и население. Ресурсы есть. Вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую волну" - сказал он.