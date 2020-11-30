Закупки крупнейших заказчиков у МСП на Северном Кавказе выросли с начала года на 75%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Закупки крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) выросли с начала года на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

"В 2020 году вырос объем закупок у субъектов МСП по федеральному закону № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Общий объем закупок [с 1 января по 20 ноября] составил 63,95 млрд рублей, что на 75% выше показателя аналогичного периода 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Финансовая поддержка субъектам МСП в рамках национальной гарантийной системы в 2020 году за тот же период была оказана на сумму 17 млрд рублей. При этом объем гарантийной поддержки Корпорации МСП составил 6,6 млрд рублей. А объем прямого кредитования МСП Банка (дочерний банк Корпорации МСП) - 3,5 млрд рублей, что в три раза превышает аналогичный показатель за период 2016-2019 годов, уточнили в пресс-службе.

Лидерами среди регионов СКФО по объему кредитования МСП в 2020 году являются Ставропольский край (1,9 млрд рублей), Республика Северная Осетия-Алания (535 млн рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (258 млн рублей), добавили в корпорации.